Cade con lo snowboard sulla pista rossa: grave 27enne di Chioggia

Stava scendendo con lo snowboard sulle piste di San Martino di Castrozza, quando è caduto rovinosamente riportando gravi ferite. Protagonista della caduta un 27enne residente a Chioggia.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri attorno alle 13.30. Il giovane snowboarder residente a Chioggia, classe 1995, stava scendendo lungo la pista rossa Kristiania, una delle piste più note del comprensorio.

Dopo la caduta l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri del soccorso piste, il giovane ha perso il controllo della tavola mentre scendeva. Non ci sarebbero altri sciatori coinvolti.

Dopo le prime cure, con l’ausilio di un toboga (la particolare barella per la neve), i soccorritori lo hanno portato a fondovalle, dove i militari hanno chiamato l’elicottero per il trasferimento in ospedale, il Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.