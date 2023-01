Sottoscrizione popolare per il restauro del Santuario della Madonna dell’Angelo di Caorle

Un mattone per restaurare il Santuario di Caorle: appello alle imprese turistiche e commerciali. Con un mattone virtuale si può contribuire. Presentata sabato 28 gennaio sul sagrato della Madonnina di Caorle l'iniziativa “Metti anche tu un mattone per restaurare il Santuario della Madonna dell'Angelo”, promossa da Confcommercio Caorle e Federalberghi Caorle per aiutare la Collaborazione Pastorale di Caorle a finanziare il restauro del Santuario della Madonna dell'Angelo.

Il Santuario, situato a pochi passi dall'Adriatico, è uno dei luoghi più celebri di Caorle, visitato ogni anno da decine di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. La vicinanza con il mare e l'azione erosiva dell'umidità hanno purtroppo danneggiato il Santuario e la torre campanaria.

La Collaborazione Pastorale di Caorle ha quindi promosso una raccolta fondi per poter riuscire a finanziare la necessaria opera di restauro. Sino ad oggi la Collaborazione ha già raccolto 200mila euro di cui 130mila euro utilizzati per l'esecuzione del primo stralcio degli interventi che riguarda l'esterno del Santuario e che ha potuto beneficiare del cosiddetto “bonus facciate”. Altro denaro servirà però per eseguire gli altri due stralci dei lavori: 550mila euro è la spesa prevista per gli interventi di difesa dall'umidità degli interni della Chiesa, mentre 230mila euro serviranno per la sistemazione della torre campanaria.

I lavori sono divisi in tre stralci: quelli esterni sono scattati a metà settimana, l'anno prossimo si lavora sul Campanile (che è sito sulla scogliera proprietà di demanio) e poi sarà la volta degli interni.

E' stato attivato un sito web https://www.confcommercioveneziacaf.it/restauro-del-santuario-della-madonnina-dellangelo/ collegandosi al quale e compilando il “form” messo a disposizione dell'utenza è possibile acquistare simbolicamente uno o più mattoni del Santuario da restaurare, ciascuno del valore di 50 euro. Una volta completato il form, l'impresa aderente riceverà una mail con indicate tutte le modalità per poter effettuare correttamente la donazione. Si ricorda che se la donazione viene eseguita correttamente essa risulta deducibile a fini fiscali per l'impresa donante.

La presentazione è avvenuta con la partecipazione del Presidente di Confcommercio Caorle, Corrado Sandrin, della Presidente di Federalberghi Caorle, Kay Turchetto e del Parroco della Collaborazione Pastorale di Caorle, Monsignor Danilo Barlese.

“Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo per il restauro del Santuario della Madonna dell'Angelo, patrimonio storico della nostra Città amato non solo dai residenti, ma anche dalle migliaia di turisti che ogni anno visitano la nostra località – commenta Corrado Sandrin, Presidente Confcommercio Caorle – Con questa iniziativa puntiamo a promuovere tra i nostri associati l'importanza del progetto della Collaborazione Pastorale di Caorle che merita il sostegno di tutte le categorie economiche”.

“Il Santuario della Madonna dell'Angelo rappresenta il cuore pulsante della Comunità di Caorle della quale fanno parte anche gli imprenditori del comparto ricettivo che certamente sapranno dare il proprio contributo – aggiunge Kay Turchetto, Presidente di Federalberghi Caorle – E' un onore poter dare il nostro aiuto ad un'iniziativa tanto meritevole e così importante perchè permetterà di conservare il Santuario perchè anche le prossime generazioni possano godere appieno della sua bellezza”.

"Voglio ringraziare Confcommercio e Federalberghi Caorle per aver organizzato questa iniziativa che aiuterà la Collaborazione Pastorale a raccogliere i fondi necessari al restauro del Santuario della Madonna dell’Angelo, che i caorlotti sentono come casa della loro "Mamma". Questa iniziativa dimostra la vicinanza delle due Associazioni alla comunità di Caorle - commenta il parroco, Monsignor Danilo Barlese - voglio anche ringraziare tutti i donatori che fino ad oggi hanno contribuito alla raccolta fondi".