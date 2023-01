Dai contributi Irpef alle multe: pioggia di cartelle esattoriali sui contribuenti veneziani

Dai contributi Irpef alle multe stradali: pioggia di cartelle esattoriali sui contribuenti veneziani.

Le cartelle più impegnative a livello economico? Quelle che richiedono i contributi Irpef e Inps non pagati. Sono tantissime, perché figlie della crisi provocata dal Covid e a volte ammontano a decine di migliaia di euro.

Poi ci sono le multe stradali, i bolli, le imposte locali, come Acque Risorgive, una delle tasse più evase (e non capite) dai veneziani. C’è davvero di tutto in quelle cartelle tanto odiate dai cittadini e per molti l’incubo di non riuscire a onorarle è reale e angosciante.

Adico segue da tempo decine di soci veneziani alle prese con le richieste, spesso stratosferiche, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E ci sono persone che dovrebbero sborsare cifre da capogiro, anche vicine ai 100 mila euro. Somme dovute, per carità, ma molte volte gonfiate da more, sanzioni, interessi, aggi che raddoppiano gli importi iniziali. Proprio per la delicatezza e l’ampiezza della questione e viste le tante richieste di assistenza pervenute nelle ultime settimane, Adico ha deciso di promuovere un apposito servizio dedicato alla nuova definizione agevolata introdotta dal governo.

I soci che ne faranno richiesta saranno seguiti in ogni fase del processo, dalla definizione dei documenti necessari fino alla presentazione della domanda e all’eventuale richiesta di rateizzazione.

«Siccome la domanda di definizione può avvenire solo telematicamente - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - mentre la richiesta di rateizzazione si può fare sia personalmente che telematicamente, crediamo che questo possa essere un servizio molto utile e richiesto».

I tempi per procedere con la definizione agevolata sono stretti. Fino al 30 aprile 2023 è possibile richiederla per debiti in carico all’agenzia della riscossione nel periodo che va dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.



Ricordiamo che la definizione agevolata consente di pagare solamente la somma dovuta per capitale e spese per procedure esecutive e notifiche, mentre vengono cancellati tutti gli importi dovuti a titolo di interessi, interessi di mora, sanzioni e aggio.