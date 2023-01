Mestre, Carlo Dei Rossi, titolare dell'abbigliamento Pavan di via Ca' Rossa, chiude dopo 60 anni

Marta Artico

Carlo Dei Rossi, titolare e gestore con la moglie di "Abbigliamento Pavan" in via Ca' Rossa, annuncia la pensione. Chiuderà uno dei negozi più conosciuti di Mestre, ma non è l'unico. Videointervista di Marta Artico

02:16