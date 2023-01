Mestre, Giorgia e Valentino prendono in gestione lo storico “El Fritoin” di via Ca’ Savorgnan

Si chiamano Valentino Carbone, 32 anni e Giorgia Bovo, che di anni ne ha 29 e, assieme a Sneyda, sono i nuovi gestori dello storico locale “El Fritoin” di via Ca’Savorgnan. Succedono ai gestori attuali, che hanno chiuso i battenti. La coppia che risiede a Mestre, promette che il locale risorgerà come la fenice.

«Valentino arriva da una famiglia di ristoratori Jesolani che hanno iniziato negli anni’80 e dal 1995 gestiscono lo storico locale “La Tavernetta – antica trattoria di mare dal 1963 “» spiegano «Giorgia e Sneyda non hanno bisogno di presentazioni, chi è passato negli ultimi anni al Fritoin le conosce bene di sicuro. Giorgia chef e direttrice del locale, e Sneyda banconiera».

Raccontano sul loro profilo social: «Non è stata una decisione facile, dato il brutto periodo che stiamo vivendo, ma non potevamo lasciare che un attività così importante abbandonasse Mestre, e che due persone restassero senza lavoro. Siamo orgogliosi di aver salvato una così storica attività nel suo quarantesimo anno di attività. Eh sì, è stato fondato nel 1983. Che sia un segno? Tra qualche giorno riapriremo, solo dei tempi tecnici».

Il trio annuncia new entry: «Ci saranno molte novità e rinnovamenti verso la primavera. “El Fritoin” è una fenice, e come la fenice rinasce sempre dalle proprie ceneri». Il proprietario dei muri, noto ristoratore storico, Giampietro Trabuio spiega: «Per mandare avanti un locale serve tanta passione e soprattutto presenza, questi nuovi giovani ne hanno da vendere: a loro auguro tutto il meglio e so che porteranno avanti la tradizione».