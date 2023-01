Jesolo diventa Plastic free, assegnata la prima tartaruga

Jesolo è diventato un Comune "Plastic free". L’associazione, nata come organizzazione di volontariato con l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone per un mondo senza plastica, ha accolto la candidatura di Comune di Jesolo e gli riconosce la sua prima tartaruga.

La comunicazione ufficiale è arrivata nel corso di una conferenza stampa tenuta dall’associazione a Roma, presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (in allegato il relativo comunicato stampa), durante la quale è stato reso noto che a Jesolo è stata riconosciuta una tartaruga sulle tre disponibili per indicare il livello di virtuosità.

A settembre 2022 l'associazione, con la quale il Comune già collaborava per iniziative di carattere ambientale relative alla raccolta dei rifiuti della plastica e rifiuti non pericolosi nel territorio, ha proposto all’amministrazione di aderire a un protocollo d'intesa con l'obiettivo di contribuire a creare tra i cittadini una maggiore consapevolezza sull'importanza di preservare l'ambiente dalla plastica e migliorare l’approccio verso la tematica “green” in città. L’amministrazione ha quindi approvato il protocollo d'intesa, che è stato sottoscritto il 22 novembre 2022 dal sindaco e dal rappresentante locale di Plastic Free, Francesco Pistollato. Contestualmente sono state avviate le procedure per la candidatura a Comune Plastic Free.

Ha avuto così inizio una fase di confronto e la raccolta di dati che ha portato alla compilazione di una scheda valutata successivamente dall'associazione sulla base di 5 criteri: rapporto di collaborazione con Plastic Free; corretta gestione dei rifiuti urbani; contrasto agli abbandoni illeciti; educazione e sensibilizzazione cittadini; azioni virtuose nel proprio territorio.

«Una città come Jesolo, cresciuta offrendo soprattutto servizi dedicati all’accoglienza di chi desiderava trascorrere le proprie vacanze in riva al nostro mare e oggi anche esplorando la natura che caratterizza l’entroterra, deve cogliere ogni occasione per tutelare e preservare l’ambiente» dichiara il sindaco Christofer De Zotti «Sono tante le iniziative già svolte, in corso e programmate che vanno in questa direzione, in alcuni casi progetti ampi e importanti come ad esempio Eco-Schools. L’adesione a Plastic Free è un’ulteriore freccia al nostro arco e il riconoscimento di una tartaruga come livello di virtuosità ci fa felici ma, allo stesso tempo, ci dice che abbiamo margini importanti di crescita. Siamo stati molto vicini a vederci riconoscere 2 tartarughe, a dimostrazione del buono stato di salute dell’ambiente cittadino, ma continueremo a impegnarci perché Jesolo sia sempre più bella e più pulita, migliore per chi ci vive e per tutti coloro che ci vengono come ospiti”.