Tamburi, striscioni e volantini: la protesta a Peseggia dei lavoratori di AkzoNobel

La manifestazione tra la rotatoria di via Moglianese e via Spangaro a Peseggia contro le prospettive dettate dall'azienda: chiusura della fabbrica di vernici per legno dal 1° giugno e trasferimento della produzione in Svezia. A casa 46 dipendenti sui 55 totali. "Salvi" solo i 9 amministrativi. (video Agenzia Pòrcile)

02:12