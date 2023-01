Premiati i gondolieri che avevano salvato un turista nel Canal Grande

Hanno ricevuto un gagliardetto i due gondolieri che la scorsa settimana avevano salvato un giovane turista dall’annegamento nel Canal Grande, dopo essersi tuffato in acqua all’altezza di Ca’ Foscari.

Riccardo Caenazzo e Alvise Nardin sono stati ringraziati e premiati dall'assessore comunale alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga e dal consigliere delegato alla Tutela della tradizioni, Giovanni Giusto.

Lo scorso 14 gennaio l’attenzione dei due gondolieri della stazio di San Tomà era stata attirata dai segnali sonori lanciati da un vaporetto. Dopo essersi accorti della presenza di un uomo in acqua, erano passati immediatamente all’azione salendo a bordo del barchino di Caenazzo, diretti verso il battello fermo. Una volta arrivati, i diversi salvagenti presenti in acqua avevano fatto capire ai due uomini che si trovavano di fronte ad una possibile tragedia. Ma i gondolieri non avevano desistito e i loro tentativi di convincere il giovane a fidarsi di loro erano andati a buon fine.

«Era ormai violaceo quando ha dato la mano a Riccardo. Abbiamo approfittato di quel momento per caricarlo di peso sulla barca» aveva raccontato Nardin il giorno dopo il salvataggio.

Ora l’impegno e la prontezza dei due gondolieri sono stati riconosciuti come esempi di cittadinanza virtuosa che non esita a dare una mano a chi si trova in una situazione di bisogno.