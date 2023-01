San Donà, 54enne cade nel Sile e annega, i pompieri recuperano il corpo

Un uomo di 54 anni di origine straniera è caduto nel fiume Sile in via Caposile lunedì alle 15.30 ed è annegato. A notarlo, un uomo di Preganziol mentre stava transitando in auto.

Lo ha visto barcollante e ha chiamato il 112 quando ha notato che era piombato in acqua. Lo hanno recuperato ormai senza vita vicino alla riva i vigili del fuoco di Jesolo.

Sul posto anche 118, polizia locale di San Donà e carabinieri.