Mestre, Il Gambero Rosso premia per la quinta volta il Luxury Gelato di Chocolat

Chocolat, la gelateria “made in Mestre”, si aggiudica ancora una volta i Tre Coni del Gambero Rosso, riconoscimento per il miglior gelato artigianale che solo in poche gelateria in Italia ottengono. Per i gemelli Chocolat che si fregiano anche del titolo di Maestro Artigiano dalla Regione, è il quinto anno consecutivo.

«Siamo estremamente grati di questo prestigioso riconoscimento» commentano Marco è Claudio Zanette « È un onore per noi rappresentare il Veneto, ed in particolar modo Venezia, la nostra amata città, portando in alto quello che è un prodotto “Made in Italy” per eccellenza! Il gelato artigianale».

Chiudono i due fratelli: «Condividiamo questo premio con tutti i nostri collaboratori, senza i quali, Chocolat non sarebbe quella che è oggi. Ringraziamo inoltre, tutti i nostri clienti, che da anni assieme a noi sposano la nostra filosofia di qualità senza compromessi». La massima valutazione premia la genuinità della materia prima, il fatto di non usare coloranti o aromi di sintesi ma solo materie prime a km zero, della migliore qualità, la volontà di seguire i frutti delle stagioni. E poi i gusti, i sapori, la creatività che ai gemelli Zanette non manca e che ha fatto di Chocolat, in città, una vera istituzione. Dopo che i degustatori della guida hanno assegnato i Tre Coni, la massima valutazione, ieri si è svolta la premiazione, alla presenza degli chef.

A luglio Chocolat ha triplicato, accendendo una vetrina spenta da tempo. Dopo la gelateria di Corso del Popolo, la prima, e il punto vendita in via Gino Allegri 27, a fianco di Sephora, a due passi da piazza Ferretto, la scorsa estate è arrivato il taglio del nastro in Galleria Matteotti, dove un tempo si trovava la pasticceria della famiglia Bernabei, che si è spostata in piazza Ferretto. —