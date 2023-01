Guida ubriaco e centra un carro attrezzi a Sottomarina: auto sequestrata e patente ritirata

Guida ubriaco e va a schiantarsi contro un carro attrezzi in sosta. E successo in viale Mediterraneo a Sottomarina. Sabato sera una Citroen C3 è stata vista zigzagare a velocità piuttosto elevata e con andatura incerta: alla guida c’era un cinquantenne chioggiotto che è stato visto sfiorare pericolosamente le auto in sosta.

Un passante ha chiamato la polizia locale e, nel frattempo, il conducente è finito contro un carro attrezzi, intervenuto per prestare assistenza a un’automobilista che aveva avuto un guasto alla propria auto. C’era il triangolo rosso, ma il conducente l’ha centrato rischiando di finire contro la conducente e il soccorritore.

A quel punto si è fermato e, anzichè scusarsi, ha cominciato a inveire contro i due. A quel punto sono arrivati gli agenti della polizia locale che l’hanno convinto a sottoporsi all’alcoltest. E’ risultato un valore di 1,5 grammi/litro, tre volte oltre il limite. Gli è stata sequestrata l’auto e ritirata la patente.