Reyer, al Taliercio una sconfitta che brucia. Trieste si aggiudica il derby del Nordest

Trieste sbanca il Taliercio (72-81), aggiudicandosi con merito il derby del Nordest, Reyer al palo, non basta una fiammata dopo essere sprofondata a -18 (43-61), fino a risalire a -3 (60-63), illudendo di poter completare una clamorosa rimonta. De Raffaele recupera Brooks, assente dal turno prenatalizio di Eurocup contro il Prometey, in roster anche Granger volato in settimana in Spagna per motivi familiari e rientrato sabato.

Trieste senza l’ultimo innesto Terry, non ancora tesserato. Prima della partita premiati Andrea Gianolla, Mario Geurrasio, “Manolo” Guadagnino, tre dei grandi ex del passato nell’ambito dei 150 anni del club, oltre a Ruzzier, Campogrande e Vildera. Avvio complicato in attacco per la Reyer (3-8), aggrappata alle triple di Spissu (7-8), doppio fallo per Watt in 5’, Parks dà più dinamismo alla difesa orogranata, che però concede troppo agli avversari sotto canestro (15-16).

A 1’43” dalla prima sirena si rivede in campo Brooks, una palla regalata da Moraschini regala l’ultimo vantaggio a Trieste (18-20). Ruzzier dà lezione in cabina di regia- l’ex orogranata è l’artefice della fuga giuliana nel secondo quarto tra assiste canestro (27-35), Reyer aggrappata alle iniziative di Brooks, Venezia in difficoltà in attacco, poco reattiva in difesa. Trieste gioca sciolta, cattura rimbalzi offensivi e scappa via (27-38), Reyer senza idee, a secco per 4’, fino al canestro di Watt (29-38), che si ripete con Freeman (33-40), che ricuce lo scarto (36-42).

Trieste riparte decisa (39-50), Spencer prende il sopravvento su Watt, Reyer nuovamente in affanno (39-53) con 11 punti incassati in 2’22”. Venezia senza gioco, arrivano i primi fischi, De Raffaele cerca in Freeman e Brooks le “ancore” della salvezza. Trieste a +17 (41-58), gioco spezzettato, Reyer senza continuità (43-61). E’ ancora Brooks che prova a innescare i compagni (46-61) con Parks (48-61), Reyer “impazzita”, inizia una rimonta che infiamma il Taliercio (54-61) con un break di 11-0 dal massimo svantaggio. Parks riporta la Reyer a -5 (56-61), Ruzzier scuote Trieste, partita clamorosamente riaperta dalla schiacciata di Brooks (60-63), De Nicolao fallisce la tripla dell’aggancio. Biancorossi che riallungano (60-68) ritornando a +9 (63-72) con 4’13” da giocare. Venezia non ha pazienza, Trieste gioca con il cronometro (68-77), vittoria meritata.