Mirano, incendio nella notte: distrutte due auto

Poco prima delle 4.30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Rezzonico a Mirano per l’incendio di due auto.

Le fiamme si sono estese anche alla parte esterna dell’attigua abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi con tre squadre da Mestre, Mira e con i volontari di Mirano, hanno spento l’incendio oramai generalizzato ad una Jeep Renegate e ad una Lancia Thema, parcheggiate a ridosso dell’abitazione.

Quel che resta dei due veicoli

Le fiamme si erano già propagate anche alla tettoia in legno della casa. I vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e al controllo di tutte le travi per escludere ulteriori focolai. Le cause dell’incendio delle auto sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.