Colf e badanti, stangata in arrivo per le famiglie veneziane

Tra sindacati e organizzazioni non è stato raggiunto nessun accordi, e così è scattato un aumento previsto del 9,2%. Un impatto per le famiglie da 100 a 165 euro al mese. Il rischio è che si favorisca il lavoro nero, già presente in misura massiccia

Mitia Chiarin