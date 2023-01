Campagna Lupia, gattino si infila nella condotta dell’aria della banca, salvato

Miagolava un sacco, era disperato, come tutti i mici che si infilano in qualche anfratto, ma non si riusciva a capire da dove provenisse la richiesta di aiuto disperata del gatto, soprannominato Nerone. Quando è stato individuato, i suoi occhioni gialli fissavano i pompieri che lavoravano per “liberarlo” con terrore.

E’ stato recuperato nel pomeriggio di domenica dai vigili del fuoco, il gattino che nella giornata di sabato è riuscito a infilarsi, non si sa come, nella condotta dell’aria di ricircolo di un istituto bancario di via Repubblica a Campagna Lupia.

A segnalare l’animale intrappolato nel condotto una donna, che ha sentito il pianto del micio e l’ha segnalato nella tarda serata di sabato alla sala operativa del 115.

Dopo un primo sopralluogo effettuato in serata dai vigili del fuoco, il recupero di domenica.

E’ stato necessario il distacco degli allarmi della banca da parte della sicurezza, i vigili del fuoco hanno provveduto con una telecamera utilizzata per il soccorso in macerie a individuare nel condotto il micio.

Infine si è provveduto a recuperare il bel gattino nero, che è stato consegnato ad una gattara volontaria e battezzato Nerone, anche se probabilmente di nomi ne cambierà diversi, in attesa di trovare i sui nuovi padroni o la vera famiglia da dove si è allontanato per farsi un giretto e che magari lo sta cercando.