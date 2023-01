Jesolo, incidenti e feriti in aumento, il Comune chiede il taser per i vigili

Incidente in aumento, 13 nuovi agenti in servizio, 62 servizi antidroga che hanno portato al controllo di 316 persone, 55 Daspo urbani. Questi alcuni dei dati nel bilancio annuale della polizia locale di Jesolo, diffusi in occasione della festa del patrono della Polizia locale d’Italia, San Sebastiano. Il sindaco Christofer De Zotti chiederà la possibilità di dotare la polizia locale dei taser.

La sicurezza stradale

Dopo un 2021 caratterizzato dal pieno ritorno alla libertà di movimento, il 2022 ha visto la ripresa e l’incremento dei flussi turistici anche rispetto agli pre-pandemici. Tutto ciò ha comportato l’incremento dei veicoli circolanti con le relative conseguenze. Durante il 2022 sono stati rilevati 356 incidenti (302 nel 2021, 220 nel 2020, 374 nel 2019). Uno di questi ha registrato una vittima (2 nel 2021, 1 nel 2020) mentre i feriti totali sono stati 197 (182 nel 2021, 135 nel 2020, 198 nel 2019).

Tra le notizie di reato 6 hanno riguardato la guida sotto effetto di stupefacenti (2 nel 2021, 7 nel 2020, 10 nel 2019) e 21 per guida in stato di ebbrezza alcolica (36 nel 2021, 26 nel 2020, 16 nel 2019). Altre 4 persone sono state denunciate per fuga o omissione di soccorso (10 nel 2021, 1 nel 2019) e 1 per guida senza patente. Sul fronte delle sanzioni per violazioni al codice della strada, 174 hanno riguardato la mancata revisione dei veicoli, 26 per patente scaduta, 93 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 59 per l’uso del cellulare durante la marcia.

La lotta allo spaccio

Durante il corso dell’anno, la Polizia locale ha intensificato l’attività di controllo anche in affiancamento alle forze dell’ordine. Complessivamente sono stati effettuati 62 servizi antidroga che hanno portato al controllo di 316 soggetti. Tale attività ha portato alla denuncia di 16 persone, alla comunicazione di 25 notizie di reato e all’emissione di 55 Daspo urbani (44 nel 2021, 55 nel 2019). Sono stati sequestrati circa 700 grammi di droga tra hashish, marijuana e cocaina (2 kg nel 2021, 1 kg nel 2020, 830 grammi nel 2019) e quasi 5.000 euro di proventi (2.000 nel 2021, 605 nel 2020, 700 nel 2019).



Il contrasto al commercio abusivo

Nel 2022 gli agenti della Polizia locale di Jesolo hanno controllato 125 soggetti arrivando a comunicare 22 notizie di reato nonché al sequestro di 25.839 oggetti (23.348 nel 2021). I sequestri amministrativi sono stati 229, quelli penali 15.

Il sindaco: più agenti e la richiesta del taser

«Il 2022, e l’estate in particolare, hanno visto Jesolo tornare pienamente ad animarsi come prima della pandemia da Covid-19 e tutto ciò ha comportato un incremento per l’attività dei nostri agenti, i quali si sono fatti trovare sempre pronti operando con professionalità. Sul fronte della sicurezza stradale voglio lanciare un appello perché il rispetto del codice della strada è la prima forma di prevenzione dei rischi, a partire dal rispetto dei limiti di velocità che spesso, purtroppo, vengono superati esponendo tutti a rischi facilmente evitabili» dichiara il sindaco Christofer De Zotti «Nella seconda metà dell’anno, con il nostro insediamento, abbiamo avviato un percorso di riorganizzazione e potenziamento del Corpo con nuove assunzioni e rinnovamento degli strumenti a sua disposizione. Continueremo a fare tutto ciò che è già nelle nostre possibilità per mettere gli agenti nelle migliori condizioni possibili per poter operare, ma al tempo stesso faremo sentire la nostra voce ai tavoli di coordinamento amministrativo e nelle sedi politiche per portare avanti le nostre istanze, tra cui il riconoscimento dello status di Città balneare e la possibilità di dotare anche la nostra Polizia locale dei taser».