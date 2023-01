Giornata della memoria a Mirano, il racconto della lotta per sopravvivere di Luigi Baldan

Resistere senz'armi. Ovvero combattere la barbarie nazista da internato militare italiano in un campo di prigionia senza sparare un colpo ma con la lucida follia di sabotare la produzione bellica tedesca dall'interno e nel contempo salvare anche alcune prigioniere ebree. Lunedì 23 gennaio alle 20.30 a Mirano presso la Barchessa di Villa Errera si parlerà della storia di Luigi Baldan, classe 1917, che non esitò a rischiare in prima persona per aiutare quelle donne a resistere alla fame e alle privazioni.

Il figlio Sandro, architetto, presenterà nuovi materiali video sul padre. Luigi Baldan, di Sambruson di Dolo, catturato dai nazisti dopo l'8 settembre nel porto di Sebenico dove prestava servizio nella Regia Marina come motorista venne trasportato a tappe forzate a lavorare nelle fabbriche tedesche in Germania e poi nel campo di Sackisch Kudowa in Polonia.

Proprio lì conosce delle prigioniere ebree che aiuterà a sopravvivere infondendo in loro la luce della speranza. Baldan, colpito nel profondo dalla morte della madre proprio nei giorni della cattura, già orfano di padre, decide di mettersi in gioco sfidando il terribile destino che la vita gli ha posto dinnanzi e sfidando gli aguzzini si fa passare per un ufficiale e riesce ad instaurare così un rapporto di rispetto nei suoi confronti da parte dei tedeschi, anche per le sue capacità nel campo della tecnica.

Da questa posizione riesce a procurarsi informazioni, cibo e altri generi di prima necessità che condividerà con queste donne. Inoltre, grazie alle sue abilità di tornitore, saboterà la produzione di materiale bellico senza essere mai scoperto. Fugge in modo rocambolesco dal campo e, aiutato dai partigiani fa ritorno in patria. Morirà a Mirano dove risiedeva dal 1954, quasi centenario nel 2017.

La sua storia è raccontata nel libro redatto assieme al figlio, "Lotta per sopravvivere”, uscito nel 2007 e tradotto in francese dalla figlia di una di queste donne che non hanno mai dimenticato il suo gesto.

La copertina del libro tradotto in francese

Documentari e riconoscimenti non si contano in giro per il mondo, la sua storia è stata più raccontata anche nelle scuole e il suo senso di solidarietà e altruismo rappresenta un esempio per i giovani che l'impegno civile e umanitario si può esercitare anche nelle situazioni più drammatiche.