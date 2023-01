L'isola trasformata in discarica

L'isola di Campalto continua ad essere usata come discarica abusiva. La segnalazione arriva dal Polo Nautico di San Giuliano, che con l'associazione Arcobaleno di Campalto organizzano spesso un intervento di pulizia. Ma spiega il consigliere della Canottieri Mestre, Paolo Cuman, "dopo poco tutto torna come prima. Abbiamo segnalato la questione anche all'assessore all'Ambiente, De Martin, con la ipotesi di installare delle telecamere". Nell'attesa delle decisioni della politica, ecco la situazione evidenziata in queste foto: l'isola di Campalto, a fianco del ponte ferroviario e automobilistico tra Mestre e Venezia, è usata come discarica di rifiuti, abbandonati - probabilmente - da piccole imprese e privati che eseguono restauri nelle abitazioni e usando la barca vengono davanti alla laguna di San Giuliano per liberarsene. Una inciviltà che ogni anno viene denunciata. E che contribuiamo a rendere pubblica (Mitia Chiarin - foto Paolo Cuman)