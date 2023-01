Crociere a Venezia, il presidente del Porto: «Stop alle navi poco attente all’ambiente»

«A Venezia le grandi navi di ultima generazione non possono entrare perché pesano 190 mila

tonnellate e non sono compatibili con il naviglio e il nostro nuovo approccio più sostenibile, ma questo non significherà che le navi più piccole che arriveranno siano meno attente all'ambiente».

Lo ha detto stamane il presidente dell'Autorità di sistema portuale di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, in merito all'avvio della stagione crocieristica 2023.

Il nodo dei blue flag

«Noi siamo molto avanti con i blue flag», ha aggiunto Di Blasio, «Abbiamo stabilito un preciso protocollo di attenzioni particolari alla laguna. Di certo stiamo continuando a confrontarci con Msc sulla categoria di navi in arrivo a Venezia. Il tema sarà anche al centro di alcuni convegni che ci saranno al Seatrade a Miami, a cui andremo come Autorità di sistema».

Avendo Venezia tanta richiesta, - ha concluso - ci andremo con l'idea di portare anche noi qualche innovazione».

Il protocollo fanghi

«Sul nuovo protocollo fanghi è uscito il parere del Consiglio di Stato sullo schema-decreto.

Credo ora sia andato alla presidenza del Consiglio e al Dipartimento affari giuridici e legislativi, quindi è in dirittura d'arrivo. Non c'è ancora la firma, ma è confermato. I tempi non li governo io», ha precisato Di Blasio.

Lo stesso presidente ha ricordato che l'attività manutentiva è costante: «Stiamo dragando anche in questo istante, quindi l'attività si fa. Quando entrerà in vigore il protocollo fanghi, cambieranno le modalità di analisi dei sedimenti e ci sarà un meccanismo che consentirà un maggior conferimento in barena. Sarà previsto un iter di analisi più articolato e sarà perciò garantita la bontà delle analisi che vengono fatte perché se ne occuperà una commissione apposita, che verrà istituita prossimamente».

Tensostruttura per passeggeri a Fusina

«Fusina non entra nella competenza del commissario, ma ho fatto opera di auspicio per la

realizzazione di una tensostruttura per i passeggeri, richiesta fortemente anche dalle compagnie», ha spiegato il presidente del Porto.

La struttura avrà una doppia funzione: da una parte simulare i servizi tipici dell'home port,

dall'altra «sarà utile come ricovero in caso di incidenti rilevanti».

La progettazione è ancora in corso, «ma sarà pronta nell'arco della stagione».