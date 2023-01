Grandine a gennaio. A Jesolo lo spettacolo della spiaggia imbiancata

Grandine mista nevischio sul litorale. Fortunatamente i disagi sono stati limitati al traffico che si è addensato in certi tratti del litorale tra Jesolo e Cavallino Treporti. La pioggia ha iniziato a cadere subito alle prime luci dell' alba in tutto il Veneto Orientale, ma sul litorale è iniziata a metà mattina la grandinata che ha coperto strade e piazze e poi la spiaggia. Non sono stati segnalati incidenti né danni alle coltivazioni. (Testo Giovanni Cagnassi, riprese Claudio Vianello)

00:52