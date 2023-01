Ca’ Foscari, una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni

L’Università Ca’ Foscari Venezia intende ricordare Giulio Regeni, ricercatore italiano ucciso al Cairo, intitolandogli mercoledì 25 gennaio 2022 una panchina nel Giardino di Ca’ Dolfin a Venezia.

La cerimonia si terrà alle ore 15 alla presenza della Rettrice Tiziana Lippiello e dell’Assessore al Patrimonio, Toponomastica, Università e Promozione del territorio della Città di Venezia, Paola Mar.Interverranno inoltre Maria Del Valle Ojeda Calvo, Prorettrice alla Ricerca dell’ateneo e Francesco Vacchiano, docente.

Nel settimo anniversario del suo rapimento, avvenuto il 25 gennaio 2016, l’ateneo veneziano intende ricordare Giulio Regeni, il giovane ricercatore che, durante un viaggio a fini di ricerca al Cairo, in Egitto, fu rapito, torturato e ucciso e il cui corpo fu ritrovato il 3 febbraio 2016 in un fosso della periferia della capitale egiziana.

Giulio era un dottorando dell’università di Cambridge e si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani.

Una panchina, dipinta di giallo, colore simbolicamente utilizzato nella campagna “Verità per Giulio Regeni”, gli verrà intitolata, nel giardino della sede di Ca’ Dolfin (dove si trova l’Aula Magna dell’Ateneo) ed una targa commemorativa verrà apposta per ricordare la sua vicenda. Ca’ Foscari, insieme al ricordo di Regeni, intende anche riaffermare il diritto e l’importanza della libertà di ricerca in tutto il mondo.