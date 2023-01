Bmw vola sul guardrail e finisce nel fosso: due feriti gravi a Quarto d’Altino

La notte scorsa, tra martedì e mercoledì, qualche minuto dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Statale 14 in località Portegrandi a Quarto D'Altino per un incidente in cui una Bmw X1 è finita fuori strada dopo essere letteralmente volata sopra il guardrail, fermandosi a ridosso di un canale.

Due persone sono rimaste ferite.

I pompieri arrivati da San Donà hanno messo in sicurezza l'auto mentre l'autista e il passeggero sono stati presi in cura dal personale del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

L’incidente è avvenuto all'altezza di una rotatoria. Entrambi i feriti sono gravi, ma non in pericolo di vita.