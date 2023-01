Marghera, la comunità bengalese a casa del cameriere pestato a sangue

«Non possiamo accettare una situazione del genere, è il secondo episodio in poco tempo di violenza contro una persona di origine bengalese, chiediamo alle forze dell’ordine di intervenire».

Prince Howlader, di Giovani per l’Umanità, non ci sta. Nelle scorse ore è stato a trovare Rezaul Haque, 32 anni, residente a Marghera, cameriere a Venezia, picchiato a sangue e derubato perché si è rifiutato di dare una sigaretta e dei soldi a un italiano trovato fuori da casa sua.

«Bisogna mandare un messaggio forte» spiega «sono stato con altri amici a trovarlo, ma è ancora sotto shock. Ha paura di uscire, si incappuccia, soffre. Stiamo perdendo l’umanità, non c’è controllo, la situazione è degenerata e sfuggita di mano, gli episodi di violenza si moltiplicano. Dopo la manifestazione il Comune aveva promesso di incontrarci, ma nulla di fatto».

Rezaul abita a Marghera ma lavora a Venezia in un locale. Alcuni giorni fa era uscito a prendersi le sigarette, poco dopo l’ora di pranzo. Poi era tornato a casa a cambiarsi per andare a Venezia, al lavoro. Uscito dall’abitazione era stato avvicinato da un uomo sotto casa, che voleva soldi e sigarette. Al rifiuto, è stato picchiato da lui e successivamente da altri due. Tanto da finire in ospedale con un trauma cranico. Quando i tre lo hanno gettato a terra ha chiesto loro perché lo stavano picchiando solo perché non voleva dargli il pacchetto. Ma loro hanno continuato.

Adesso la comunità bengalese chiede delle spiegazioni.

E nei prossimi giorni ci saranno sviluppi legali. Nel frattempo anche il consigliere comunale Gianfranco Bettin è intervenuto su quanto accaduto, chiedendo che il Comune si costituisca parte civile.