Mestre, sale a bordo del bus con un coltello: autista-eroe consegna l’uomo alla Polizia

«A nome della città e mio personale, voglio esprimere il più sentito ringraziamento all'autista Actv per aver affrontato con grande coraggio e

lucidità una condizione di pericolo».

Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro riferisce l'episodio accaduto martedì 18 gennaio, alla sera, a Mestre: un uomo armato di coltello è salito a bordo di un autobus e l'autista ha finto un guasto per consegnare il passeggero alla Polizia.

«Complimenti davvero per non essersi voltato dall'altra parte», continua Brugnaro, «e per aver gestito e coordinato, insieme alla centrale operativa aziendale Avm e agli agenti della Polizia, una situazione rischiosa senza creare allarmismo tra i passeggeri».

Per il sindaco «Venezia ha dato prova di poter contare su persone di coraggio e di responsabilità che non si rassegnano a chinare il capo davanti a situazioni di pericolo e di degrado sociale».