Rapina al Crai di Torre di Mosto, direttore del supermercato preso a bastonate

Violenta rapina nella serata di lunedì 16 gennaio a Torre di Mosto. Un commando, composto secondo le prime testimonianze da tre banditi, ha preso a bastonate e pugni il direttore del supermercato Crai di via Molino, minacciandolo anche con una pistola, forse giocattolo. I rapinatori gli hanno sottratto la cassa continua con l’incasso della giornata.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si aggirerebbe intorno ai 4 mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Portogruaro.

Il direttore del supermercato, Andrea Panzarin, 62 anni, si è recato in pronto soccorso, dov’è stato medicato per gli ematomi e le ecchimosi rimediate. La rapina è stata fulminea. Tutto è avvenuto in pochi istanti.

Erano le 19.45 e, complice la serata di pioggia, in strada non c’era quasi nessuno. Il direttore è stato l’ultimo a uscire, subito dopo le commesse. Ha chiuso le porte del supermercato e si è diretto alla sua macchina. Mentre stava salendo sulla vettura, è scattato il blitz dei malviventi.

I rapinatori bloccano il direttore, gli intimano di stare fermo e poi, forse con una spranga di legno, lo colpiscono per due volte alla gamba. Gli sferrano anche due pugni in testa. Quindi arraffano la cassa continua e scappano.

«È stato tutto molto veloce», racconta il direttore Panzarin, «Ho fatto appena in tempo a rendermi conto. Uno di loro mi ha puntato anche contro una pistola, vera o falsa che sia, non lo so. Ho lanciato subito la cassetta per terra perché la prendessero e mi lasciassero stare». Al direttore non è rimasto che avvisare i carabinieri e il presidente della cooperativa che gestisce il supermercato.

Non è escluso che i malviventi tenessero da tempo sott’occhio i movimenti dei dipendenti del supermercato. A lasciare di stucco è stata soprattutto la violenza gratuita dei rapinatori. Peraltro la cassa continua non viene mai svuotata allo stesso orario.

«Non sappiamo il perché di tutta questa violenza», commenta il presidente della cooperativa, Lorenzo Mazzarotto, «A conti fatti, è stato anche un bene che il direttore avesse con sé la cassetta con i contanti. Se i malviventi non avessero trovato i soldi, come avrebbero reagito?».