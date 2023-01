Portogruaro, apre il supermercato Famila nell’ex sede di Bergamin

Famila acquisisce l’ex sede di Bergamin a Portogruaro. «Abbiamo in mente un bell’investimento sull’area di Portogruaro», conferma Maurizio Cestaro, titolare del Gruppo Unicomm. «Dobbiamo definire gli ultimi dettagli coi proprietari, il Gruppo Sartorello. Ma il più è fatto. Ho già in mente cosa fare per portare un nuovo supermercato e mettere mano alla zona, rendendola più accessibile».

È chiaro che questa operazione porterà anche posti di lavoro, non meno di una quarantina. L’intento di Cestaro è quello di abbattere il vecchio stabile e ricostruirne uno ex novo. «L’abbiamo visto e riqualificheremo l’area. Partiremo dall’abbattimento dell’esistente. Svilupperemo poi, alle spalle, un parcheggio comodo non solo per i clienti del supermercato. L’altezza della sede di Famila sarà inferiore a quella della struttura dismessa».

Sui costi dell’operazione Cestaro non si sbilancia, ma la cifra potrebbe oscillare fra i 300 e i 400 mila euro. «I lavori? Spero di cominciarli quanto prima», auspica Cestaro.

Il supermercato Famila con annesso un nuovo parcheggio darà beneficio a molteplici attività già presenti in zona. Ci sono negozi di vario genere del settore abbigliamento sportivo, cancelleria, una pizzeria, l’albergo Stadio. La zona sorge non lontano dai giardinetti di Padre Bernardino e quasi di fronte alla nota pasticceria Toffolo, i cui clienti ogni volta invocano un parcheggio libero (e non è facile). La zona è piena di alberi, ai lati della strada: in teoria proprio da qui passerà il nuovo ring con la nuova pista ciclabile. Riuscirà il Gruppo Unicomm a preservare gli alberi esistenti?