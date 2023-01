Bus notturni deviati per i cantieri sulla rotaia di piazzale Cialdini

Da lunedì 16 a lunedì 30 gennaio 2023, in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 5.30, alcuni tratti di rotaia del tram in piazzale Cialdini/Mestre centro saranno interessati da lavori straordinari. Di conseguenza in orario notturno i bus delle linee in transito e il servizio sostitutivo T1, in funzione dell’avanzamento dei lavori, effettueranno deviazioni di percorso e fermate alternative. Tre le fasi dei lavori di manutenzione e sistemazione della rotaia tramviaria.

FASE 1

Lunedì e martedì la prima fasedi lavori con le prime deviazioni dei bus delle linee 4L e N1 per l’istituzione di un senso unico da piazza XXVII Ottobre direzione piazzale Cialdini per manutenzione alla rotaia in via Colombo (capolinea linea T2)-

FASE 2

mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023, dalle ore 22.00 alle ore 5.30, per chiusura di un tratto di via Colombo tra via Lazzari e via Pio X, i bus delle linee interessate al transito sono così deviati:

linea 12L XXVII Ottobre – Venezia

da XXVII Ottobre per bretella Lazzari e da v.le S.Marco regolare;

linea 13 XXVII Ottobre – Cavergnago

per bretella Lazzari quindi percorso regolare;

da Cavergnago, da via Colombo per v.le S.Marco, a destra via Zanotto e da XXVII Ottobre percorso regolare.

linea 2 Venezia - Mestre Centro

da via Pio X per v.le San Marco, a destra via Zanotto, XXVII Ottobre, a destra via Colombo, bretella Lazzari da dove raggiunge il capolinea;

Da Mestre centro regolare.

linea 20 Mestre – Martellago (ore 5.24)

effettuano partenza da fermata B1.

linee 31H Mestre B7 - Mestre B7 e 32H Mestre B7 – Mestre B7

da Colombo o v.le San Marco, via Zanotto, XXVII Ottobre, a destra via Colombo, bretella Lazzari da dove effettuano capolinea provvisorio fermata B1 o proseguono regolare percorso.

linee 4L Cialdini – Venezia, 4 Altinia/Rielta/Dese – Venezia, 9 Tevere – S.Liberale (ore 5.13), 13 Cavergnago - XXVII Ottobre, 5E Noale – Venezia (ore 4.40)

provenienti da via Colombo o da via Pio X, per viale S.Marco, a destra via Zanotto, XXVII Ottobre quindi regolare percorso; bus linea 8E in arrivo a Mestre, effettua capolinea provvisorio in B3.

da XXVII Ottobre per via Colombo per bretella Lazzari (fermata B1) da dove riprendono il regolare percorso; bus linee 5E, 6E e 8E in partenza dal capolinea di Mestre, per v.le S.Marco, via Zanotto, XXVII Ottobre, Colombo, bretella Lazzari, quindi regolare percorso.

linea N1 Venezia – Venezia

da v.le S.Marco a sinistra via Zanotto e da XXVII Ottobre regolare.

linea N2 Venezia – Venezia

da via Colombo per bretella Lazzari e da v.le S.Marco riprendono il regolare percorso.

Fermata B4 sospesa, in sostituzione viene effettuata fermata B1.

Fermata B2 sospesa, in sostituzione viene effettuata fermata provvisoria in v.le S.Marco incrocio via Zanotto; per linea N1 27 Ottobre D3 “Edicola”.

linea T1 Favaro – Venezia (servizio sostitutivo)

da Favaro, giunti in via Colombo a sinistra v.le S.Marco dove riprendono regolare percorso; in sostituzione fermata Cialdini, effettua fermata provvisoria v.le S. Marco incrocio via Zanotto;

da Venezia, giunti in v.le S.Marco a sinistra via Zanotto, XXVII Ottobre, via Colombo, bretella Lazzari da dove riprendono il regolare percorso.

linea T2 Marghera - Mestre - servizio regolare.

FASE 3

Lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 22.00 alle ore 5.30, per l’istituzione di un senso unico in viale San Marco, con direttrice Mestre centro/Venezia, i bus delle linee interessate al transito sono così deviati:

linea 12L XXVIIOttobre – Venezia

da XXVII Ottobre per bretella Lazzari e da v.le S.Marco regolare;

linee 32H Foscari/Mestre centro B7 – Mestre centro B7

da v.le San Marco, a sinistra via Zanotto, XXVII Ottobre, a destra via Colombo, bretella Lazzari da dove effettuano capolinea provvisorio fermata B1 o proseguono regolare percorso.

linea N1 Venezia – Venezia

da v.le S.Marco a sinistra via Zanotto e da XXVII Ottobre regolare.

linea N2 Venezia – Venezia

da via Colombo per bretella Lazzari e da v.le S.Marco riprendono il regolare percorso.

Fermata B4 sospesa, in sostituzione viene effettuata fermata B1.

Per linea N1 fermata B2 sospesa, in sostituzione viene effettuata XXVII Ottobre D3.

linea T1 Favaro – Venezia (servizio sostitutivo)

da Favaro, percorso regolare;

da Venezia, giunti in v.le S.Marco a sinistra via Zanotto, XXVII Ottobre, via Colombo, bretella Lazzari da dove riprendono il regolare percorso.

linea T2 Marghera - Mestre - servizio regolare.