Marco Balich, veneziano dell'anno, ecco chi è il mago dei grandi eventi: dalle Olimpiadi ai Mondiali in Qatar

Marco Balich, classe 1961, quattro figli è il 42mo “Veneziano dell’anno”, il riconoscimento attribuito dall’Associazione Settemari ai veneziani e alle veneziane che hanno portato la città el mondo. Nel caso di Balich: “Per aver illuminato con geniale fantasia vent’anni dei più prestigiosi eventi sportivi – dalle Olimpiadi e Paralimpiadi all’ultimo Mondiale di calcio in Qatar– contribuendo a diffondere in tutto il mondo il nome e il prestigio della nostra città”, come recita la motivazione del riconoscimento, che gli è stato consegnato alle Sale Apollinee della Fenice.

03:31