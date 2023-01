Giorno memoria: a Venezia 24 nuove “Pietre d'inciampo”

Verranno deposte martedì prossimo 17 gennaio, 24 nuove "Pietre d'Inciampo", 13 dedicate a uomini e 11 a donne, in memoria dei cittadini veneziani deportati nei campi di sterminio nazisti. La cerimonia si terrà nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, a cura della Presidenza del Consiglio comunale, della sede italiana del Consiglio d'Europa, del Centro Tedesco di Studi Veneziani, della Comunità Ebraica di Venezia e dell'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser).

Le pietre saranno collocate davanti all'ultima dimora dei concittadini deportati per motivi razziali, politici e militari. "Un mosaico, monumento e archivio sempre più diffuso, ampio e partecipato - commenta la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano - che dopo il 17 gennaio raggiungerà a Venezia le 159 pose, mantenendo così viva la memoria di quei tragici fatti. Un momento che rappresenta un alto valore simbolico, morale e civile, coinvolgendo nella manutenzione periodica delle pietre e, attraverso le visite guidate, studenti, cittadini e istituzioni, veri e propri custodi, testimoni e diffusori di storia del Novecento".

Le prime nove pietre saranno deposte cominciando da Campiello del Teatro, vicino a Rialto, per proseguire poi in varie tappe fino a Castello. Si riprenderà poi nel pomeriggio alla presenza di Gunter Demnig, l'artista tedesco ideatore delle "Stolpersteine", che dal 1992 gira l'Europa per posare le pietre in ricordo di tutte le vittime del nazismo, compresi Rom, Sinti, omosessuali, politici, disabili fisici e mentali.