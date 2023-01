Allarme bomba in Tribunale a Venezia attorno alle 9 di questa mattina, venerdì 13 gennaio. Sul posto i Vigili del fuoco con i reparti speciali, essendo scattato come previsto il Protocollo di sicurezza che si attua in questi casi. In arrivo polizia e forze dell'ordine.

Le persone sono state fatte evacuare e l'ingresso bloccato.

Notizia in aggiornamento