Mille libri regalati in tre giorni a Mestre

Per fortuna c’è chi i libri non intende affatto abbandonarli. Di carta, colorati, passati di mano o nuovi e mai sfogliati, i libri per tanti sono veicolo di cultura, fedeli compagni e amici. In tre giorni da mercoledì a venerdì 13 gennaio la biblioteca del centro civico del rione di Mestre, gestita dall’Auser, si è trasformata in uno spazio di condisione, chiacchiere e distribuzione – gratuita – di libri.

Quelli della biblioteca del circolo Auser che una volta l’anno rinnova i propri titoli mettendo in circolo la cultura.

E i numeri sono quelli della partecipazione: 472 libri distribuiti il primo giorno, 321 il secondo e venerdì il finale con 208 libri donati. Il conto finale è di mille (e 1, per la precisione) libri donati dalla biblioteca a donne, uomini, famiglie, ragazzini.

«Abbiamo donato anche più di un libro, perché tanti ne volevano leggere più di uno», spiega il presidente del circolo Auser, Giorgio Rocelli, vulcanico animatore del quartiere. «Abbiamo distribuito anche tanti libri per bambini, consegnandoli ai genitori o ai nonni. E abbiamo visto persone portare nuovi libri che andranno ad arricchire i nostri titoli a disposizione dei residenti del quartiere. Questa manifestazione la ripetiamo da anni, anche in piena pandemia abbiamo regalato libri, dopo una poderosa azione di sanificazione. E visto il successo, continueremo».