Mestre, la banda del tombino colpisce anche da Mad: parla il titolare del negozio

Adriano Ghedin: "Ogni vetrina una dose. Evidentemente non sono professionisti, rubano per poche centinaia di euro, il denaro l'ho nascosto da altre parti e la porta è stata rinforzata. Ma ogni vetrina che spaccano, per loro è una dose di droga, perché il denaro lo usano per quello" (intervista di Marta Artico)

01:58