Violenza sulle donne, il Comune di Jesolo organizza un corso di autodifesa

Nuovo corso di autodifesa a Jesolo. L’amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con la Fondazione Ferrioli Bo onlus e l’associazione professionale Ipts “per la formazione degli operatori di polizia”, un nuovo corso di autodifesa. Il progetto è dedicato alle donne e ha come obiettivo quello di far acquisire alle partecipanti le tecniche basilari per potersi difendere da aggressioni domestiche e urbane, aiutandosi con oggetti di uso comune e propri di tutti come chiavi, pettini, eccetera.

Il corso avrà inizio martedì 24 gennaio e sarà gratuito, prevedendo solamente una quota per l'assicurazione pari a 27,89 euro. Sono previste dieci lezioni, che si svolgeranno ogni martedì dalle 20 alle 22 presso la palestra della scuola secondaria Michelangelo, in piazza Matteotti 12, in centro storico. Per maggiori dettagli scrivere a eventi@fondazioneferriolibo.it mentre per l'iscrizione collegarsi all'indirizzo:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-corso-di-difesa-dalle-aggressionicittadine-di-jesolo-492574402297



Proseguono, intanto, le attività dello Sportello Antiviolenza del Comune di Jesolo. L’amministrazione comunale ha infatti rinnovato la convenzione con il Centro antiviolenza ed antistalking "La magnolia" della Fondazione Ferrioli Bo che gestisce lo spazio attraverso operatori professionali.

Lo sportello antiviolenza riprende la sua attività da giovedì 12 gennaio, ed è aperto tutti i giovedì, dalle 9 alle 12, in uno spazio dedicato al secondo piano del municipio (vicino alla Sala Giunta). Lo Sportello Antiviolenza fornisce consulenza gratuita specializzata a tutte le donne vittime di violenza e maltrattamenti e/o che stanno vivendo una situazione di difficoltà. Lo sportello offre un supporto completo e la sua equipe è composta da professioniste donne psicologhe, avvocatesse ed educatrici. La Fondazione gestisce il Centro regionale Antiviolenza ed Antistalking la Magnolia a San Donà di Piave ed il Centro regionqle Educativo alle Relazioni Affettive, sempre a San Donà di Piave, per il recupero degli uomini che agiscono violenza nella relazioni affettive raggiungibile al nr. di telefono 0421596104



«Siamo convinti che per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, una delle azioni più importanti da svolgere è quella di mantenere alta l’attenzione sul tema» dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti e l’assessore alle Politiche Sociali, Debora Gonella «Purtroppo le cronache riportano quasi quotidianamente episodi di violenza, più o meno grave. Sapersi difendere da sole è un primo strumento, utile nell’emergenza dell’immediato. Lo sportello antiviolenza, poi, è un luogo sicuro e protetto dove le vittime possono trovare un piccolo rifugio e iniziare un percorso in cui sono affiancate dall’ente e dalle forze dell’ordine, qualora servisse».

«Siamo lieti di proseguire una importante collaborazione con l'amministrazione comunale di Jesolo, molto attenta alle esigenze della cittadinanza, in particolar modo delle donne ed dei soggetti vulnerabili» dichiara Roberto Bellio presidente della Fondazione Ferrioli Bo onlus «Il servizio di sportello di ascolto sulla violenza di genere ed un corso di difesa personale dalle aggressioni offrono una importante opportunità alle cittadine di Jesolo nel tutelarsi da questo fenomeno che tutti insieme dobbiamo interrompere».