Travolto da un furgone sulla Romea, muore 81enne di Chioggia

Travolto da un furgone sulla Romea, a Cavanella d’Adige: nulla da fare per un 81enne del posto. La vittima è Luigi Formenton, ex meccanico. E’ successo mercoledì pomeriggio.

L’uomo era andato a trovare un amico e poi aveva deciso di andare a fare una visita al cimitero. Stava camminando sulla strada quando è stato investito da un furgone. Il conducente del mezzo ha detto di esserselo trovato davanti e di non avere potuto far nulla per evitarlo.

La dinamica è al vaglio della polizia locale. Purtroppo per l’anziano nulla hanno potuto fare i sanitari del Suem intervenuti sul posto.