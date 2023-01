Controsoffitto a rischio crollo: chiesa di Vigonovo inagibile

Il parroco fa fare dei controlli al contro soffitto della chiesa di Vigonovo a una ditta specializzata ed emerge l’impraticabilità della struttura: il contro soffitto dipinto è a rischio crollo, servono degli urgenti lavori di messa in sicurezza. Da ora la chiesa è inagibile. Nel frattempo le funzioni religiose non si fermeranno, saranno celebrate all’interno del patronato.

«Il nuovo parroco don Gabriele Pipinato», spiega il sindaco Luca Martello, «nelle scorse settimane aveva incaricato una ditta con personale specializzato di verificare le condizioni del contro soffitto a causa di infiltrazioni che si erano registrate nel corso del tempo. Queste infiltrazioni, a quanto pare, hanno lesionato in modo grave il controsoffitto e in questo modo il rischio di crolli non è escluso. Per il Comune è stata una sorpresa davvero poco gradita. Ovviamente la chiesa sarà dichiarata inagibile finché non sarà messa in sicurezza con dei lavori che partiranno nel più breve tempo possibile».

La chiesa di Santa Maria Assunta di Vigonovo ha origini antiche ed è stata costruita su un precedente tempietto romano.

La prima pieve fu costruita nell’VIII secolo, ma fu fortemente modificata nel XVIII secolo eliminando i colonnati di divisione tra le tre navate originali ed invertendone l’orientamento. L’organo a canne, collocato alle spalle dell’altare maggiore, venne realizzato negli anni 1980 e ampliato nel 2004 e nel 2016. «Il 12 gennaio», spiega il sindaco Martello, «abbiamo in programma un incontro con il parroco per fare il punto della situazione e capire per quanto tempo la chiesa resterà inagibile e quanti soldi ci vorranno per metterla in sicurezza».