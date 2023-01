Strutture ricettive abusive a Mestre e Venezia, pugno duro della Finanza

B&B, affittacamere, un albergo con una dependance totalmente non dichiarata e strutture ricettive irregolari multate dalla Finanza. In occasione delle festività appena trascorse, il comando provinciale della Guardia di finanza e la polizia municipale hanno intensificato le attività di controllo nei confronti delle strutture ricettive di Mestre e Venezia, con lo scopo di monitorare il “proliferare” di numerose strutture ricettive “irregolari” e individuare, prioritariamente, quelle totalmente “abusive” e non a posto col fisco.

9 STRUTTURE DEL TUTTO ABUSIVE

Nel periodo di intensificazione, da Natale fino al ponte dell’Epifania, sono stati effettuati oltre 150 interventi che hanno consentito di riscontrare numerose irregolarità e, in particolare, di individuare ben 9 strutture totalmente

abusive - sia con riferimento alla disciplina regionale in tema di locazione sia in quanto completamente sconosciute al Fisco - tanto che sono state date sanzioni amministrative per oltre 50.000 euro.

ALBERGO CON UNA DEPENDANCE NON DICHIARATA

In particolare, in occasione di un intervento, è stata individuata una dependance totalmente abusiva di un albergo con 20 camere “non dichiarate”, utilizzate a “pieno regime”, circostanza che ha fatto scattare anche la cessazione immediata dell’intera attività ricettiva.

40 STRUTTURE SANZIONATE PER “PUBBLICITA’ INGANNEVOLI”

Inoltre, i controlli eseguiti hanno portato a sanzionare ulteriori 40 strutture ricettive del centro storico e di Mestre, prive dei prescritti “segni identificativi” ovvero riportanti “pubblicità ingannevoli” o che non esponevano al pubblico i prezzi relativi ai servizi offerti.

LA TRUFFA DEL “REDDITO OCCASIONALE”

Infine, tenuto conto che in più di un’occasione sono state riscontrate strutture ricettive - di fatto gestite come vere e proprie “imprese”, pubblicizzate online e frequentate da numerosissimi turisti - i cui titolari dichiaravano al Fisco solo “redditi occasionali”, sono stati avviati approfonditi controlli di carattere fiscale - attualmente ancora in corso - nei confronti di oltre 30 soggetti, tutti individuati in occasione delle scorse festività.