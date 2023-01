A Venezia la moda di Daniela Lombardo: "No ai vestiti usa e getta"

Daniela Lombardo, giovane sarta di Venezia, era partita per gli Usa pensando di non tornare più. Nel 2020 apre in calle Lion a Castello una bottega di abbigliamento sostenibile. Appassionata da sempre di cucito, Lombardo per le proprie creazioni usa solo tessuti naturali, rimanenze di fabbrica delle aziende locali e stoffe di seconda mano. La sua attenzione va anche al prezzo: «La moda etica dev’essere accessibile» commenta.

Portavoce della fashion revolution, ricorda come anche in tempi di saldi sia importante fare attenzione a non sprecare. «I vestiti non devono diventare usa e getta». (Video Maria Ducoli)

01:13