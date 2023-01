Mestre, guida sotto effetto di alcol e droghe, pugno duro della Stradale

La Polizia di stato di Venezia, grazie all’operatività degli agenti di 5 pattuglie della stradale, unitamente al personale medico della Questura, nella notte tra sabato e domenica ha effettuato al casello autostradale di Villabona direzione Padova, un servizio di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza sotto l’effetto di alcool, sostanze stupefacenti o psicotrope.

CONTROLLI AL CASELLO

Gli operatori hanno controllato e sottoposto ad accertamenti e screening circa 100 conducenti di diverse età, contestando 8 violazioni al Codice della Strada.

5 DENUNCE

Tra le persone controllate, tre sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186/2 del Codice della Strada con un tasso alcolemico compreso tra lo 0,8 al 1,5 g/l, mentre altre due sono state denunciate per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, dopo essere risultate positive ai test effettuati dal personale medico secondo i protocolli ministeriali previsti.

PATENTI RITIRATE

Inoltre, durante il servizio, sono state ritirate 3 patenti di guida e decurtati 45 punti.

Al fine di continuare l’opera di contrastato degli incidenti che accadono nel fine settimana, con il coinvolgimento soprattutto di conducenti giovani, la Stradale di Venezia ha in calendario di effettuare un ulteriore apposito sevizio anche nella notte di sabato 21 gennaio