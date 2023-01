La festa per i 90 anni di Rolando Antolini

Lunedì 9 gennaio ha festeggiato i 90 anni assieme a familiari, amici, personale e clienti con una festa a sorpresa organizzata dai figli nella concessionaria di via Martiri della Libertà 1 e 3 a Mestre, gestita oggi dai figli Raffaella e Riccardo. Lui è Rolando Antolini, nato il 9 gennaio 1933, storico commerciante di auto a Mestre. Applausi per un traguardo che lo vede ancora oggi molto attivo e in grado di dispensare preziosi consigli a familiari e amici.

L’autosalone è nato nei primi anni ’60, quando Antolini, insieme al fratello Armando, apre un’attività di riparazione auto. «Ho molti bei ricordi – afferma Rolando Antolini che oggi vive in Val Pusteria, guida ancora personalmente l’automobile, imbottiglia il vino e aiuta dove serve. «Abbiamo iniziato il primo aprile del 1960 a Mestre in Corso del Popolo, con officina e garage. Dopo alcuni trasferimenti siamo approdati nel 1972 in via Santa Maria Goretti e successivamente nella sede aperta ancora oggi in via Martiri della Libertà. Abbiamo iniziato importando roulotte. La svolta è avvenuta con la vendita delle auto Renault».

Sono gli anni d’oro del boom economico e la Antolini diventa un punto di riferimento nel panorama veneto dell’automotive, dove rappresenta il marchio Innocenti, poi Renault e infine il marchio di roulotte e camper Adria.

Il signor Rolando, con l’aiuto dei figli Riccardo, Raffaella e Roberta, prende le redini dell’attività, trasformandola in un’eccellenza nel settore della vendita di automobili. Nel 1989 il gruppo si divide in due società, guidate rispettivamente da Riccardo e Raffaella, che gestiscono marchi diversi. Raffaella con il marchio Mazda e Volkswagen Seat e Skoda per il service; Riccardo con la concessionaria Subaru e il service Mercedes e Smart. Roberta invece segue l’immobiliare di famiglia ma lavora anche come impiegata presso l’istituto professionale “Berna” di Mestre. Il segreto di questo successo? «Abbiamo iniziato nel dopoguerra quando c’era ancora lo spazio per crescere». E con ironia aggiunge: «Avevo il “pallino” di controllare il conto in banca: se cresceva vuol dire che stavamo lavorando bene». Orgogliosi i figli che oggi portano avanti l’azienda. A festeggiare Rolando Antolini anche i dipendenti.

Uno per tutti Roberto Perissinotto che in aprile andrà in pensione dopo aver lavorato per tanti anni con Antolini: «Ho iniziato con Antolini nel 1986. Devo riconoscere che è stata un’esperienza bellissima» afferma Perissinotto, «ho trovato una famiglia e molta disponibilità. Auguro a Rolando tantissimi altri anni di salute e lo ringrazio per questi anni trascorsi insieme».