Mestre, comunità bengalese commossa per l’ultimo saluto al piccolo Abraham

Martedì mattina la mamma e il papà di Abraham, il bimbo di neanche un anno spirato al Pronto soccorso dell’ospedale di Mestre il 3 gennaio, hanno accompagnato la salma collocata nella piccola bara bianca nel cimitero di Marghera.

Una cerimonia raccolta, poi la benedizione dell’imam e la sepoltura del feretro, rivolto verso la Mecca, nello spazio islamico del campo santo.

Kamrul Syed, responsabile della Venice Bangla School, è anche colui che prepara le salme per i funerali, in uno spazio apposito che gli viene concesso dall’ospedale, secondo il rito musulmano, che compie con grande amore, per tutti i credenti. «Ho preparato 34 salme in questi ultimi anni» racconta.

Ma il forte appello che lancia, è quello per trovare spazi idonei alla sepoltura dei cittadini musulmani, Kamrul parla in particolare per la comunità bengalese: «Nell’area del cimitero riservata ai musulmani e alla nostra comunità, ci sono ancora solo 11 posti. E’ un problema molto sentito che non è ancora stato risolto, potrebbe esserlo se in ogni cimitero delle Municipalità della città, fosse creato uno spazio apposito. In questo modo ognuno potrebbe seppellire i propri cari vicino alla residenza».