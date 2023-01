Sindaco-vigile per il primo giorno della nuova viabilità alla cittadella scolastica di Mirano

Il primo cittadino Tiziano Baggio in strada lunedì 9 gennaio per dare informazioni agli automobilisti disorientati dal cambio della viabilità nella zona della cittadella scolastica di Mirano. Una decisione dell'amministrazione con l'obiettivo di rendere l'area più sicura per gli studenti. (video Agenzia Pòrcile)

01:10