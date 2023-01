Vandalismo contro il presepe a Campalto

Vandali in azione a Campalto, alla periferia di Mestre. Lo segnala il gruppo di “Campalto Viva”, una delle associazioni che si impegnano per organizzare iniziative ed eventi nel quartiere. Sulla propria pagina Facebook l’associazione pubblica alcune foto eloquenti per stigmatizzare l’azione dei vandali che hanno preso di mira le pecorelle di legno del presepe che l’associazione ha realizzato davanti alla chiesa di San Benedetto, che si affaccia su via Orlanda.

«L'Epifania tutte le feste porta via! Purtroppo l'inciviltà di alcuni rimane sempre!!!», dicono dalla associazione.