Scoppia tubazione dell’acqua di Veritas. Rubinetti a secco in mezza città

L’improvvisa rottura di una grossa condotta dell’acquedotto veneziano, in rio terà degli Assassini - tra campo Manin e campo Sant’Angelo - ha provocato per circa un’ora il crollo della pressione dell’acqua in tutto il centro storico. In determinate zone, per fortuna il calo della pressione è durato meno.

A rompersi è stata una condotta di 40 cm di diametro, della metà del Novecento. Si tratta di una tubazione principale.

La zona si è parzialmente allagata e dai rubinetti dell’intera città storica sono usciti solo rivoli d’acqua per un po’ di tempo, a seconda delle zone.

Il rapido intervento del personale tecnico di Veritas ha permesso di individuare la falla e intervenire con un bypass, in attesa dell’intervento di manutenzione radicale. La forza dell’acqua fuoriuscita dallo squarcio ha allagato l’ingresso di alcune abitazioni e sollevato il selciato. Alle 15.30 la situazione è tornata alla normalità anche nelle ultime zone che hanno subìto il calo di pressione.