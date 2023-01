In cinquemila per il falò della Befana di Noale. Le scintille promettono una buona annata

Oltre 5 mila persone sono accorse a Noale per la tradizionale Pirola Parola organizzato come ogni anno davanti alla Rocca dei Tempesta con le fiamme che si riflettono sull’acqua.

Il grande falò sulla spianata

Un vero successo per la Pro Loco noalese, grazie anche alla collaborazione dei borghi cittadini (Camposampiero, Mestre, Mirano e Treviso) e del gruppo Missionario noalese.

Noale, ecco il grande falò della Befana. Le faville promettono una buona annata

Nel giorno dell’Epifania si è tornati di nuovo far festa attorno al grande falò di legna sulla spianata della rocca.

Lo spettacolo con i laser

Oltre a questo, un lasershow ha preso il posto dello spettacolo di fuochi pirotecnici (il cui scoppio provoca inquinamento dell’aria e con i suoi botti spaventa gli animali).

Befana a Noale, spettacolo laser invece dei botti per non inquinare e non spaventare gli animali

Gli effetti dei laser sulle note musicali hanno creato un clima magico attorno alla rocca grazie all’esibizione della street band Funkasin che ha animato lo spritz serale nei locali di piazza XX Settembre.

«È un segno di ripartenza importante», ha detto la sindaca Patrizia Andreotti, «che ha saputo conciliare la tradizione con particolare attenzione all'ambiente».