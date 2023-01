Idroambulanza contro gondola: si stacca la forcola

Idroambulanza della Croce Verde e una gondola si “toccano” nel rio Novo a Venezia. La forcola dell’imbarcazione a remi tradizionale finisce conficcata sul mezzo sanitario. L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. L’imbarcazione della Croce Verde doveva vigilare sul buon esito della Regata delle Befane. E in Rio Novo è avvenuto il contatto ( non è dato sapere per responsabilità di chi, visto che sono intervenuti per accertamenti le pattuglie della polizia locale) tra motoscafo e gondola con turisti a bordo. Nessuno è rimasto ferito.

Ad avere la peggio la forcola che si è staccata dalla gondola, rimanendo sul fianco del motoscafo della Croce. Le foto sono state pubblicate dalla pagina Facebook di Venessia.com