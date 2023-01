A Mestre la fioreria Da Wally ha chiuso dopo 64 anni

Con la fine dell’anno, la geografia dei negozi è sempre suscettibile di cambiamenti. In piazza Ferretto a Mestre, come preannunciato, si è spenta una delle vetrine più famose nonché storiche: il negozio di abbigliamento Zancanaro ha chiuso per sempre, dopo 125 anni di attività. Ultimi acquisti, scaffali svuotati, saluti e chiusura.

In calle del Sale, ha annunciato la liquidazione totale per cessata attività Tempo di Sport, aperto non molto tempo fa, con tanto di marchio Pettinelli. Il negozio però, rimarrà aperto almeno fino a fine gennaio con sconti di ogni genere.

In via Caneve, sempre in centro, ha chiuso la fioriera Da Wally di Morena Livio, un’attività amatissima in città, soprattutto da chi abita in centro. I clienti passano, salutano, più di qualcuno si commuove. Perché Morena, che chiude per raggiunti limiti di età e per via della troppa burocrazia che serve oggi per mandare avanti un negozio, per molti era oramai una figura di riferimento.

Chiude la fioreria Da Wally a Mestre: "Che dispiacere quest'altra vetrina spenta"

«Qui si veniva per fare due chiacchiere», racconta, «la mia non era solo una fioriera, ma un vero negozio di vicinato. E poi in questa zona siamo tutti amici, c’è sempre stato un bel rapporto con tutti».

Negli anni, la titolare ha imparato a capire le persone dai fiori. «Quando entrava un cliente chiedevo sempre per chi è il fiore, e c’è chi veniva solo per chiacchierare». La sua fioreria era aperta dal 1958, quindi ben 64 anni. «Ho tutte le mie clienti nel cuore» dice con la voce rotta «oggi gestire un’attività è troppa fatica e non ne vale la pena, ma dispiace perché avevo una bella clientela, fatta apposta per il mio negozio: siamo un’isola felice».