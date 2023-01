Cade con la bicicletta nel canale, soccorso e salvato

Scivola con la bicicletta dall’argine del canale e rischia di annegare. Se l’è vista brutta un ciclista di mezz'età. A prestargli aiuto sono stati prima alcuni passanti e poi i soccorritori, arrivati in forze. Il fatto è accaduto intorno alle 11.30 a Marcon, in via Ponte Alto, in località Zuccarello, non distante dalla griglieria “Dammi il 5”. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo l’argine del canale (un affluente del Dese) in sella alla sua bicicletta, quando è scivolato, forse a causa di un malore. È finito così in acqua. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 con l’ambulanza e i pompieri dal distaccamento di Mestre. In località Zuccarello sono arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, pronti a calare in acqua il gommone per il recupero dell’uomo.

Grazie all’aiuto dei presenti, però, l’uomo è riuscito a guadagnare la riva. È stato recuperato, aiutato ad asciugarsi e poi affidato alle cure del 118. L’uomo è stato sottoposto ad accertamenti in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.