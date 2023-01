Scappa alla vista degli agenti, finisce con lo scooter contro un palazzo

Incidente dopo un inseguimento in pieno centro a Portogruaro. È accaduto il 5 gennaio nel pomeriggio. Un uomo è rimasto ferito. I fatti: l’uomo ha visto una pattuglia della polizia locale ed è scappato in sella a uno scooter compiendo molti sorpassi pericolosi da San Nicolò al centro. La polizia locale insospettita dall’atteggiamento lo insegue. Lui, D.Y. 27enne marocchino residente ad Aviano, imbocca contromano Borgo Sant’Agnese e via Cavour e va a sbattere frontalmente contro una Fiat Punto che procedeva regolarmente da via Seminario a Portogruaro. La guidatrice dell’auto è rimasta illesa mentre lui a seguito dell’urto è andato a sbattere contro un palazzo storico.

Lo scooterista probabilmente aveva qualcosa da nascondere e ora sono in corso accertamenti. Intanto è stato ricoverato all’ospedale di Portogruaro. Ha rimediato almeno una frattura, a un piede.

Lo scooter in suo possesso appartiene alla compagna, residente a Fontanafredda. La Polizia locale ha chiesto all’ospedale esami tossicologici per comprendere lo stato di idoneità dello scooterista.