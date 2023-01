Trovata morta a Jesolo, Silvia si era appena laureata in giornalismo

Ecco chi era la 43enne trovata senza vita in casa. Aveva lavorato per l’Apt Pinè-Cembra e da due anni abitava in via Bafile. Il dolore del suo ex presidente: era stata provata dalla prematura morte del padre, ma guardava con ottimismo alla vita