Morto Bruno Minio, storico regista del Lido di Venezia

Malamocco e il Lido tutto piangono la scomparsa di Bruno Minio, lo storico regista e attore fondatore della compagnia teatrale isolana "la Forcola".

Aveva 86 anni. Bruno era da qualche mese ricoverato all'ospedale Civile di Venezia, ma le sue condizioni si erano aggravate poco dopo Natale.

Dipendente Ciga negli anni lavorativi ma da sempre grande appassionato di musica e teatro, aveva deciso di trasformare con la pensione il suo amore per il palcoscenico in una vera e propria attività, dando vita ai "Buontemponi" prima, poi diventati la compagnia teatrale ufficiale del Lido, "La Forcola", con la quale è stato per anni presenza costante sui palcoscenici della rassegna "Lidoteatro".

Bruno Minio lascia la moglie Fedora e la figlia Martina. I funerali si terranno domani 4 gennaio alle 11 nella chiesa di Malamocco